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Тысячи жителей ЯНАО остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур с общественниками на Мечел. Челябинск, энергетика, электричество, столб с проводами, электрические провода
Специалисты запускают резервные источники питания Фото:

В городе Лабытнанги (ЯНАО) с многотысячным населением произошло аварийное отключение электричества. Света нет ни в одном из учреждений и домов города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«Произошло аварийное отключение. Сейчас причины устанавливаются», — сообщили журналисту агентства в мэрии.

Также там пояснили, что электрики приступили к решению проблемы сразу же, но пока непонятно, что повлекло за собой аварию. «Энергетики подключают резервные источники энергоснабжения. Скоро свет дадут», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое гроза стала причиной неполадок со связью в больнице. Специалисты до сих пор восстанавливают систему.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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