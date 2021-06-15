Тысячи жителей ЯНАО остались без света

Специалисты запускают резервные источники питания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Лабытнанги (ЯНАО) с многотысячным населением произошло аварийное отключение электричества. Света нет ни в одном из учреждений и домов города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации.

«Произошло аварийное отключение. Сейчас причины устанавливаются», — сообщили журналисту агентства в мэрии.

Также там пояснили, что электрики приступили к решению проблемы сразу же, но пока непонятно, что повлекло за собой аварию. «Энергетики подключают резервные источники энергоснабжения. Скоро свет дадут», — уточнили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое гроза стала причиной неполадок со связью в больнице. Специалисты до сих пор восстанавливают систему.