Коллеги сообщили о состоянии пострадавшего при крушении самолета

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Пострадавший в ДТП Владислав Коваленко. Екатеринбург, травма, нога, перелом, больница, реабилитация
Александр Фрилинг получил перелом ноги во время крушения (фото из архива) Фото:

Депутат совета Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг, находившийся на борту самолета L-410, который потерпел крушение в Кемеровской области, на аэродром Танай, госпитализирован с переломом ноги. Об этом URA.RU рассказал председатель совета Владимир Самохин.

«Я поднял главу района, начальника управления сельского хозяйства. Удалось на него выйти. Начальник управления дозвонился мне. Он живой в больнице. Что-то у него с ногой. Сломана», — сказал Самохин. Парламентарий признался, что Фрилинг — настоящий фанат прыжков с парашютом.

Самолет разбился на аэродроме Танай. На борту было 17 парашютистов. Девять человек, включая пилотов, погибли. По неподтвержденной информации, в самолете находился управляющий угольного разреза «Кузнецкий Южный», миллиардер Тимур Франк. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Знакомые и бывшие ученики одного из инструкторов Алексея Рыбальченко, погибшего при крушении, в разговоре с URA.RU вспомнили, каким специалистом он был.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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