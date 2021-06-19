Коллеги сообщили о состоянии пострадавшего при крушении самолета

Александр Фрилинг получил перелом ноги во время крушения (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат совета Чистоозерного района Новосибирской области Александр Фрилинг, находившийся на борту самолета L-410, который потерпел крушение в Кемеровской области, на аэродром Танай, госпитализирован с переломом ноги. Об этом URA.RU рассказал председатель совета Владимир Самохин.

«Я поднял главу района, начальника управления сельского хозяйства. Удалось на него выйти. Начальник управления дозвонился мне. Он живой в больнице. Что-то у него с ногой. Сломана», — сказал Самохин. Парламентарий признался, что Фрилинг — настоящий фанат прыжков с парашютом.

Самолет разбился на аэродроме Танай. На борту было 17 парашютистов. Девять человек, включая пилотов, погибли. По неподтвержденной информации, в самолете находился управляющий угольного разреза «Кузнецкий Южный», миллиардер Тимур Франк. Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Знакомые и бывшие ученики одного из инструкторов Алексея Рыбальченко, погибшего при крушении, в разговоре с URA.RU вспомнили, каким специалистом он был.