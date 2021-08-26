26 августа 2021
25 августа 2021

В ЯНАО часть жителей получат надбавки к зарплате

© Служба новостей «URA.RU»
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По России данная выплата составляет пять тысяч рублей Фото:

Ямальским кураторам в учебных заведениях с 1 сентября начнут выплачивать ежемесячную надбавку. В ЯНАО такая выплата с региональной доплатой составит 7500 рублей, говорится в постановлении ямальского правительства.

«По поручению президента с 1 сентября текущего года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать федеральную надбавку в размере 5 тыс. рублей. Аналогичная региональная доплата была увеличена до 2 500 рублей (+ северные и районные надбавки) в январе этого года», — говорится в сообщении на сайте правительства Ямала.

Если педагог курирует две и более учебные группы, то выплата надбавки осуществляется за каждую учебную группу, но одному куратору положено не более двух выплат в месяц. В период каникул, приостановления учебных занятий выплата происходит в том же объеме. «Педагогическим работникам, временно замещающим отсутствующего классного руководителя (куратора), размер денежного вознаграждения определяется пропорционально отработанному времени со дня издания приказа образовательной организации о возложении на указанных педагогических работников образовательной организации функций классного руководителя (куратора)», — говорится в документе.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство просвещения РФ запустило проект, предусматривающий ежемесячные федеральные выплаты кураторам групп в колледжах. Ежегодно на данный проект из бюджета страны будет выделяться около 9,6 миллиардов рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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