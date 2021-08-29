Издательство Рады выпустило книгу об украинце-пособнике фашистов. Ее уже закупил Минкульт Украины

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, украинская армия
Министерство культуры Украины будет распространять книгу в украинских библиотеках Фото:

Издательство Верховной Рады выпустило книгу под названием «Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу». В ней восхваляется украинец Тарас Боровец, служивший у немцев в годы Великой Отечественной войны. Книгу закупило Министерство культуры Украины. Об этом на своей странице в Facebook рассказал председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Хвалебное издание посвящено нацистскому военному преступнику, коменданту вспомогательной полиции, атаману-погромщику Бульбе-Боровцу. Книгу закупило Министерство культуры для распространения в украинских библиотеках», — написал Долинский в Facebook.

Боровец возглавлял подразделение милиции «Полиська Сич», которое занималось уничтожением евреев совместно с фашистами. В 1941 году бойцы под командованием Боровца расстреляли более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске.

Ранее Долинский сообщил, что в Киеве решили переписать учебники истории из-за связи украинских повстанцев с нацистами. К депутатам обратилась группа активистов, назвавшая учебники «идеологической диверсией». Также в украинском учебнике за 10 класс нашли ссылку на порносайт, пишет телеканал 360. Дети учились по книге с 2018 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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