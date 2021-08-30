Правительство РФ выделило 5 млн рублей на выплаты медикам ХМАО

Правительство России выделило 5 млн рублей из федерального бюджета на выплаты медикам ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На выплаты медицинским работникам ХМАО из федерального бюджета поступило пять млн рублей. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время оперативного штаба Югры, передает корреспондент URA.RU.

«На выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующих в проведении вакцинации, и расходов связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска, нашему региону из федерального бюджета направлены пять млн 90 тысяч рублей», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что резервный фонд России выдал ХМАО 300 млн на борьбу с COVID. Тогда правительство России выделило из резервного фонда 291,8 млн рублей в бюджет ХМАО для борьбы с коронавирусом и на выплаты врачам.