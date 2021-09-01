После новости URA.RU прокуратура наказала тюменских чиновников

Ранее жители Тюмени заявили в соцсетях, что за Верхнеборским кладбищем никто не следит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Новости "URA.RU" работают!

Прокуратура Тюмени внесла представление городской администрации после публикации URA.RU о том, что одно из местных кладбищ более двух лет находится в запущенном состоянии и никем не обслуживается. Об этом сообщает Тюменская областная прокуратура.

«В публикации было отмечено, что часть Верхнеборского кладбища находится в запущенном состоянии, территория заросла травой и сильно захламлена. В этой связи прокуратура с привлечением специалистов Роспотребнадзора провела проверку, в ходе которой доводы, изложенные в публикации, подтвердились. По фактам выявленных нарушений в администрацию города Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона», — сообщает прокуратура Тюменской области.

Также было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении виновного должностного лица МКУ «Некрополь», которая занимается обслуживанием погоста. В данный момент, работы по уборке территории Верхнеборского кладбища выполнены в полном объеме.

В городской администрации URA.RU сообщили, что мусор на вышеуказанном кладбище убирают каждый день. Но часто погост захламляют сами горожане, которые чистят места захоронений родственников. «У „Некрополя“ заключен долгосрочный контракт с компанией ТОДЭП, которая обеспечивает текущее содержание городских кладбищ и очистку контейнеров. Городские кладбища чистые. Это могут подтвердить посетители. То, что выявляется — оперативно убирается. Представление прокуратуры внесено, но связи между уборкой кладбища и представлением никакой нет», — сообщили там URA.RU.