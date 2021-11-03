Источник: все находившиеся на борту упавшего Ан-12 погибли

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Аэропорт Кольцово после происшествия с посадкой самолета АН-12. Екатеринбург, аэропорт, взлетное поле
Ан-12 упал под Иркутском 3 октября Фото:
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В Иркутской области разбился Ан-12

Все семь человек, которые находились на борту упавшего в Иркутской области самолета Ан-12, погибли. Причина авиакатастрофы устанавливается.

О гибели людей сообщил источник «Интерфакса». Агентство уточняет, что на место падения выехали четыре бригады скорой помощи и две машины медицины катастроф.

Самолет Ан-12, летевший из Якутска в Иркутск, разбился при заходе на посадку 3 ноября 2021 года. По предварительным данным, причиной катастрофы стала плохая погода или техническая неисправность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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