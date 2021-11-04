Выросло число погибших в крушении самолета Ан-12 под Иркутском

Самолет Ан-12 разбился 3 ноября, доставляя продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

На борту разбившегося самолета Ан-12 в Иркутской области находилось девять человек. Об этом рассказал первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании „Гродно“, на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», — сообщил Андрей Рябоволов. Его слова приводит ТАСС.

По словам представителя МЧС, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шестерых человек. Спасатель уточнил, что четверо погибших — граждане России, трое — Белоруссии, двое — Украины. А глава Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что среди погибших — представители сопровождающей компании «Заполярье».

Трагедия произошла под Иркутском 3 ноября 2021 года. Самолет Ан-12 совершал рейс из Якутска, доставляя продукты. В числе предполагаемых причин крушения выделяют ошибку пилотирования, плохую погоду и техническую неисправность самолета, уточняет «Национальная служба новостей». Заслуженный пилот России Юрий Сытник призвал сменить руководителей в авиационной отрасли, чтобы прекратить череду авиакатастроф.