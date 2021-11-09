Пропал сын бизнесмена, открывшего первый «Макдональдс» в СССР

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Локдаун 30 октября. Тюмень, макдоналдс, Макдональдс, mcdonalds, тц гудвин
По факту произошедшего проводится провека Фото:

В Москве пропал сын предпринимателя Хамзата Хасбулатова, который открыл первый «Макдональдс» в СССР. Об этом во вторник сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне вечером в полицию с заявлением обратилась мать 39-летнего Хасбулатова Тимура Хамзатовича. Женщина сообщила, что ее сын поругался с женой, которая проживает совместно с ним и ребенком на Комсомольском проспекте, после чего ушел и не вернулся», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам женщины, Тимур Хасбулатов выходил на связь 30 октября. На данный момент проводится проверка, сообщает источник.

Отмечается, что ранее мужчина уже уходил из дома. Тогда его поиск осуществляла полиция.

В 1990 году на Пушкинской площади в Москве Хамзат Хасбулатов открыл первый «Макдональдс» в СССР. Сейчас бизнесмен является главой сети в РФ и Восточной Европе, а также возглавляет благотворительный фонд «Дом Рональда Макдональда».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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