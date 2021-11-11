11 ноября 2021

Сборная России по футболу победила Кипр с рекордным счетом

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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
Российская сборная обыграла Кипр со счетом 6:0 в отборочном матче ЧМ-2022 Фото:

Российская сборная по футболу разгромила команду Кипра в квалификационном матче ЧМ-2022. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу россиян.

Полузащитник Сборной России Александр Ерохин открыл счет на четвертой минуте матча, после него по голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный, затем Ерохин закрыл счет шестым голом, оформив дубль за матч. Российская команда лидирует в отборочной группе H с 22 очками.

Россия опережает Хорватию на пять очков. Для попадания на чемпионат мира российской сборной понадобится лишь не проиграть в матче с хорватской командой в случае, если она не ошибется в грядущем матче с Мальтой.

Ранее URA.RU сообщало о победе сборной России по футболу в матче против сборной Словении. Во время матча с Кипром российские болельщики устроили драку, передает портал Sport24.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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