Сборная России по футболу победила Кипр с рекордным счетом

Российская сборная по футболу разгромила команду Кипра в квалификационном матче ЧМ-2022. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу россиян.
Полузащитник Сборной России Александр Ерохин открыл счет на четвертой минуте матча, после него по голу забили Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный, затем Ерохин закрыл счет шестым голом, оформив дубль за матч. Российская команда лидирует в отборочной группе H с 22 очками.
Россия опережает Хорватию на пять очков. Для попадания на чемпионат мира российской сборной понадобится лишь не проиграть в матче с хорватской командой в случае, если она не ошибется в грядущем матче с Мальтой.
Ранее URA.RU сообщало о победе сборной России по футболу в матче против сборной Словении. Во время матча с Кипром российские болельщики устроили драку, передает портал
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