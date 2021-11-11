В Ханты-Мансийске выбрали мэра

В Ханты-Мансийске депутаты проголосовали за мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Ханты-Мансийска Максим Ряшин был переизбран на второй срок. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Состоялось заседание думы Ханты-Мансийска. Депутаты проголосовали за Ряшина», — сказали в мэрии.

Оппонентом Ряшина был депутат городской думы от «Единой России», а также руководитель дирекции банка «Открытие» в Ханты-Мансийске Петр Суворов. По мнению источника агентства, Суворов являлся техническим кандидатом и не претендовал на должность мэра.

На первый срок управления городом Ряшин был избран в 2016 году. До этого он возглавлял городскую администрацию, а также был депутатом думы Ханты-Маснийска четвертого созыва.

Ранее URA.RU писало, что в выборах главы Ханты-Мансийска примут участие два кандидата — Максим Ряшин и Петр Суворов. Однако заявлено было три участника, вместе с ними в конкурсе должна была участвовать директор городской службы социальной поддержки населения Оксана Лунгите. Однако она не пришла на заседание конкурсной комиссии.