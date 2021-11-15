15 ноября 2021

Власти ХМАО допустили введение QR-кодов на транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, остановка, автобусная остановка, пассажиры автобуса
В ХМАО QR-код могут начать требовать в транспорте Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Власти ХМАО допускают введение QR-кодов для проезда на общественном транспорте. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но такие меры могут быть введены. В общественном транспорте пересекается множество людей и это, безусловно, может стать источником передачи коронавирусной инфекции. Но пока никаких решений на этот счет нет», — сообщил инсайдер.

В Роспотребнадзоре ХМАО не ответили на телефонный звонок журналиста агентства. Заместитель губернатора Югры и секретарь регионального оперативного штаба Александр Тиртока в разговоре с URA.RU заявил, что введение QR-кодов на общественном транспорте в Югре будет введено «не раньше, чем будет принято решение на федеральном уровне».

Ранее правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и в непродовольственных магазинах. Документ не предполагает предъявления QR-кодов в продуктовых магазинах и аптеках.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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