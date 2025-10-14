Бизнесмен Тимченко мог получить контроль над крупной нефтяной компанией в ХМАО

Известный бизнесмен Геннадий Тимченко получил контроль над 50% акций предприятия «Салым Петролеум Девелопмент» (ХМАО), сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Ранее эта доля принадлежала компании «Газпром нефть».
«У Геннадия Тимченко мог появиться новый проект в нефтедобыче. По данным собеседников „Ъ“, бизнесмен получил 50% „Салым Петролеум Девелопмент“, ведущей добычу на Салымских нефтяных месторождениях. Прежде долей владела „Газпром нефть“, к которой пакет перешел от британской Shell», — сообщается на сайте «Коммерсантъ». По оценкам аналитиков, цена сделки достигла 30–40 млрд рублей.
Тимченко получил контроль через компанию «Западная Азия», которой принадлежит половина акций «Салым Петролеум Девелопмент». До мая 2025 года эта компания называлась «ГПН-Ближневосточные проекты» и была дочерним предприятием «Газпром нефти». Вторая половина акций по-прежнему остаётся у другой структуры «Газпром нефти» — «ГПН-Салымские проекты». Все участники ситуации отказались комментировать ситуацию изданию «Коммерсантъ».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!