В Госдуме предложили снизить НДФЛ для одной категории россиян

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В Госдуме хотят ввести налоговый вычет для бедных Фото:

Для россиян с минимальным доходом можно снизить ставку НДФЛ (налог на доходы физических лиц) или ввести новый налоговый вычет. Об этом в беседе с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.

«Есть масса инструментов, как сделать платежи нулевыми, или почти нулевыми. Например, снизить ставку, либо сделать налоговый вычет с минимальной суммы дохода. Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно, и сделать их для бедных как категории не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала как минимум снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 тысяч рублей в год», — сказал Михаил Щапов.

По его словам, отменить НДФЛ для людей с низкими доходами не получится. «Это противоречит принципам налогового законодательства. Есть вполне работающая модель НДФЛ, опробованная временем и практикой во многих странах. Она хороша тем, что позволяет гибко настраивать объем платежей исходя из любых принципов. Хотите уменьшить разрыв в доходах? Пожалуйста, вводите прогрессивную шкалу. Хотите облегчить жизнь конкретной категории? Есть инструмент налогового вычета и пониженной ставки», — объяснил депутат.

Также за введение в РФ прогрессивной шкалы налогообложения выступал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его мнению, самые богатые граждане должны платить 35% от доходов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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