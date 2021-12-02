Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина перебросила часть своей армии в Донбасс. Всего в зону конфликта стянули 125 тысяч человек. По словам Захаровой, это половина состава украинской армии. Пользователи англоязычного форума Reddit высмеяли заявление МИД РФ. По их мнению, Украина может перемещать свои войска по своей территории куда угодно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил опасения, что из-за действий Киева в ДНР вновь начнутся боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже уведомила ОБСЕ о перемещении украинских войск в Донбасс, передает RT.
Некоторые пользователи Reddit вспомнили, что в американских СМИ ранее появлялась информации о размещении армии РФ у границы Украины. Это вызвало панику среди официальных лиц США и Европы. Пользователи Reddit предложили войскам Украины и России оставаться на своей территории и «жить долго и счастливо».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина перебросила часть своей армии в Донбасс. Всего в зону конфликта стянули 125 тысяч человек. По словам Захаровой, это половина состава украинской армии. Пользователи англоязычного форума Reddit высмеяли заявление МИД РФ. По их мнению, Украина может перемещать свои войска по своей территории куда угодно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил опасения, что из-за действий Киева в ДНР вновь начнутся боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже уведомила ОБСЕ о перемещении украинских войск в Донбасс, передает RT. Некоторые пользователи Reddit вспомнили, что в американских СМИ ранее появлялась информации о размещении армии РФ у границы Украины. Это вызвало панику среди официальных лиц США и Европы. Пользователи Reddit предложили войскам Украины и России оставаться на своей территории и «жить долго и счастливо».