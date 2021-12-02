На Reddit высмеяли перемещение украинской армии в Донбасс. «Заблудившиеся туристы»

02 декабря 2021 в 12:36 Размер текста - 17 +

Пользователи Reddit отметили, что войска Украины могут свободно перемещаться по территории своей страны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Война на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина перебросила часть своей армии в Донбасс. Всего в зону конфликта стянули 125 тысяч человек. По словам Захаровой, это половина состава украинской армии. Пользователи англоязычного форума Reddit высмеяли заявление МИД РФ. По их мнению, Украина может перемещать свои войска по своей территории куда угодно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил опасения, что из-за действий Киева в ДНР вновь начнутся боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже уведомила ОБСЕ о перемещении украинских войск в Донбасс, передает RT. Некоторые пользователи Reddit вспомнили, что в американских СМИ ранее появлялась информации о размещении армии РФ у границы Украины. Это вызвало панику среди официальных лиц США и Европы. Пользователи Reddit предложили войскам Украины и России оставаться на своей территории и «жить долго и счастливо». Reddit Reddit Reddit Reddit Reddit Reddit Reddit Reddit Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Украина перебросила часть своей армии в Донбасс. Всего в зону конфликта стянули 125 тысяч человек. По словам Захаровой, это половина состава украинской армии. Пользователи англоязычного форума Reddit высмеяли заявление МИД РФ. По их мнению, Украина может перемещать свои войска по своей территории куда угодно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил опасения, что из-за действий Киева в ДНР вновь начнутся боевые действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия уже уведомила ОБСЕ о перемещении украинских войск в Донбасс, передает RT. Некоторые пользователи Reddit вспомнили, что в американских СМИ ранее появлялась информации о размещении армии РФ у границы Украины. Это вызвало панику среди официальных лиц США и Европы. Пользователи Reddit предложили войскам Украины и России оставаться на своей территории и «жить долго и счастливо».