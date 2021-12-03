Вертолет Ми-8, летевший из Тюмени, совершил аварийную посадку

При аварийной посадке никто не пострадал Фото: сайт регионального СК РФ

Вертолет Ми-8, летевший из Тюмени в Омск, совершил аварийную посадку в Тюменской области. На борту находился экипаж из трех человек, никто не пострадал.

«Вертолет совершил аварийную посадку в поселке Голымшаново, который находится в 230 километрах от аэропорта. В момент инцидента на борту вертолета находился экипаж из трех человек, никто не пострадал», — сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СК, в кабине сработал датчик, сообщивший о неисправности. Он указал на стружку в левом двигателе. Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.