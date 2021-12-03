03 декабря 2021
02 декабря 2021

Вертолет Ми-8, летевший из Тюмени, совершил аварийную посадку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
При аварийной посадке никто не пострадал Фото:

Вертолет Ми-8, летевший из Тюмени в Омск, совершил аварийную посадку в Тюменской области. На борту находился экипаж из трех человек, никто не пострадал.

«Вертолет совершил аварийную посадку в поселке Голымшаново, который находится в 230 километрах от аэропорта. В момент инцидента на борту вертолета находился экипаж из трех человек, никто не пострадал», — сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным СК, в кабине сработал датчик, сообщивший о неисправности. Он указал на стружку в левом двигателе. Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Вертолет Ми-8, летевший из Тюмени в Омск, совершил аварийную посадку в Тюменской области. На борту находился экипаж из трех человек, никто не пострадал. «Вертолет совершил аварийную посадку в поселке Голымшаново, который находится в 230 километрах от аэропорта. В момент инцидента на борту вертолета находился экипаж из трех человек, никто не пострадал», — сообщается на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По данным СК, в кабине сработал датчик, сообщивший о неисправности. Он указал на стружку в левом двигателе. Следователи выехали на место происшествия, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...