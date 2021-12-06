Ученые помогут сделать пересадки на автобусах Тюмени бесплатными

07 декабря 2021 в 12:33 Размер текста - 17 +

Тариф с бесплатными пересадками на общественном транспорте в Тюмени могут ввести в 2024 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Администрация Тюмени обратилась за помощью к ученым для разработки тарифа с бесплатными пересадками на общественном транспорте города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что с таким предложением выступил глава города Руслан Кухарук. «Нужно понимать, как сделать это с точки зрения удобства жителей. Эти вопросы рассматриваются с научной точки зрения в том числе. Заказывается исследование, как это было по платным парковкам, анализируется, предлагаются решения, они обсуждаются исполнителями и всеми ведомствами, и только потом принимается решение», — пояснили там URA.RU. Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук дал поручение разработать модель реализации пересадочного тарифа. Предположительно, он может быть введен в 2024 году. «Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов с учетом жилой застройки и социально значимых объектов. В этом может помочь реализация пересадочного тарифа, который будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах. Данную модель необходимо разработать и реализовать при заключении следующих муниципальных контрактов с перевозчиками, которые запланированы в 2024 году», — сообщает официальный сайт городской администрации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Тюмени обратилась за помощью к ученым для разработки тарифа с бесплатными пересадками на общественном транспорте города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что с таким предложением выступил глава города Руслан Кухарук. «Нужно понимать, как сделать это с точки зрения удобства жителей. Эти вопросы рассматриваются с научной точки зрения в том числе. Заказывается исследование, как это было по платным парковкам, анализируется, предлагаются решения, они обсуждаются исполнителями и всеми ведомствами, и только потом принимается решение», — пояснили там URA.RU. Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук дал поручение разработать модель реализации пересадочного тарифа. Предположительно, он может быть введен в 2024 году. «Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов с учетом жилой застройки и социально значимых объектов. В этом может помочь реализация пересадочного тарифа, который будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах. Данную модель необходимо разработать и реализовать при заключении следующих муниципальных контрактов с перевозчиками, которые запланированы в 2024 году», — сообщает официальный сайт городской администрации.