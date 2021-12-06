Ученые помогут сделать пересадки на автобусах Тюмени бесплатными

Администрация Тюмени обратилась за помощью к ученым для разработки тарифа с бесплатными пересадками на общественном транспорте города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что с таким предложением выступил глава города Руслан Кухарук.
«Нужно понимать, как сделать это с точки зрения удобства жителей. Эти вопросы рассматриваются с научной точки зрения в том числе. Заказывается исследование, как это было по платным парковкам, анализируется, предлагаются решения, они обсуждаются исполнителями и всеми ведомствами, и только потом принимается решение», — пояснили там URA.RU.
Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук дал поручение разработать модель реализации пересадочного тарифа. Предположительно, он может быть введен в 2024 году. «Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов с учетом жилой застройки и социально значимых объектов. В этом может помочь реализация пересадочного тарифа, который будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах. Данную модель необходимо разработать и реализовать при заключении следующих муниципальных контрактов с перевозчиками, которые запланированы в 2024 году», — сообщает официальный сайт городской администрации.
Администрация Тюмени обратилась за помощью к ученым для разработки тарифа с бесплатными пересадками на общественном транспорте города. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии. Там уточнили, что с таким предложением выступил глава города Руслан Кухарук. «Нужно понимать, как сделать это с точки зрения удобства жителей. Эти вопросы рассматриваются с научной точки зрения в том числе. Заказывается исследование, как это было по платным парковкам, анализируется, предлагаются решения, они обсуждаются исполнителями и всеми ведомствами, и только потом принимается решение», — пояснили там URA.RU. Ранее глава Тюмени Руслан Кухарук дал поручение разработать модель реализации пересадочного тарифа. Предположительно, он может быть введен в 2024 году. «Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов с учетом жилой застройки и социально значимых объектов. В этом может помочь реализация пересадочного тарифа, который будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах. Данную модель необходимо разработать и реализовать при заключении следующих муниципальных контрактов с перевозчиками, которые запланированы в 2024 году», — сообщает официальный сайт городской администрации.