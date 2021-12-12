Жириновский рассказал о своем самом счастливом дне

13 декабря 2021 в 09:03 Размер текста - 17 +

Владимир Жириновский рассказал о выборах 1993 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Успех партии ЛДПР на выборах 1993 года стал самым радостным днем для ее лидера Владимира Жириновского. Об этом сам политик рассказал в беседе с URA.RU. «Нашу первую великолепную победу мы одержали зимой 1993 года. 12 декабря стало для меня самым радостным днем в жизни: была принята новая Конституция, и одновременно с этим мы взяли большинство мандатов по партийным спискам на выборах первого созыва воссозданной Государственной Думы РФ», — рассказал Владимир Жириновский. По его словам, он и конкуренты партии не ожидали такого итога выборов. «Как же трудно описать, какое смятение тогда царило в головах демократов-западенцев. Они уже себе шампанское налили, чтобы выпить за свою победу, и вдруг объявление: на всех участках побеждает ЛДПР. Банкет у врагов России был сорван, они были в бешенстве. А я наоборот — был очень рад. Ведь рассчитывал на один-два мандата, а мы завоевали целых 64! И к нам бросились все журналисты мира. „Что такое ЛДПР? Кто такой Жириновский? Где ваша штаб-квартира? Какая программа? Какие планы?“ — спрашивали они. Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни», — поделился лидер ЛДПР. Либерально-демократическая партия Советского Союза была создана 13 декабря 1989 года. В 1992 году она была преобразована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). С момента основания партии ее председателем является Владимир Жириновский. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Успех партии ЛДПР на выборах 1993 года стал самым радостным днем для ее лидера Владимира Жириновского. Об этом сам политик рассказал в беседе с URA.RU. «Нашу первую великолепную победу мы одержали зимой 1993 года. 12 декабря стало для меня самым радостным днем в жизни: была принята новая Конституция, и одновременно с этим мы взяли большинство мандатов по партийным спискам на выборах первого созыва воссозданной Государственной Думы РФ», — рассказал Владимир Жириновский. По его словам, он и конкуренты партии не ожидали такого итога выборов. «Как же трудно описать, какое смятение тогда царило в головах демократов-западенцев. Они уже себе шампанское налили, чтобы выпить за свою победу, и вдруг объявление: на всех участках побеждает ЛДПР. Банкет у врагов России был сорван, они были в бешенстве. А я наоборот — был очень рад. Ведь рассчитывал на один-два мандата, а мы завоевали целых 64! И к нам бросились все журналисты мира. „Что такое ЛДПР? Кто такой Жириновский? Где ваша штаб-квартира? Какая программа? Какие планы?“ — спрашивали они. Это было великолепно! Никогда не забуду своих ощущений в те дни», — поделился лидер ЛДПР. Либерально-демократическая партия Советского Союза была создана 13 декабря 1989 года. В 1992 году она была преобразована в Либерально-демократическую партию России (ЛДПР). С момента основания партии ее председателем является Владимир Жириновский.