В Госдуме рекомендовали Украине не провоцировать Россию. «Серьезной угрозы они не представляют»

10 декабря 2021 в 06:24 Размер текста - 17 +

Провокации Украины не создают для РФ военной угрозы, заявил Адальби Шхагошев Фото: Официальный сайт президента Украины Украине не стоит устраивать провокации, ведь они не представляют угрозы для России. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Украине такие провокации (подобные произошедшей 9 декабря у Керченского пролива) не стоит устраивать. Серьезной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать — были предприняты очень профессиональные и своевременные меры», — передает слова Адальби Шхагошева РИА «Новости». По его словам, провокации не создают военной угрозы для России, но могут мешать передвижению гражданских судов. «Все эти провокации… они угрожают гражданскому и мирному передвижению кораблей в этой зоне», — заключил парламентарий. Ранее сообщалось об украинском военном корабле «Донбасс», который двигался в сторону Керченского пролива и отказывался выполнять требования по изменению курса. Через некоторое время судно все-таки легло на обратный курс от Керченского пролива. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине не стоит устраивать провокации, ведь они не представляют угрозы для России. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Украине такие провокации (подобные произошедшей 9 декабря у Керченского пролива) не стоит устраивать. Серьезной угрозы они на самом деле не представляют — они всегда получат адекватный ответ. Более того, мы помним 2018 год, когда они попытались это сделать — были предприняты очень профессиональные и своевременные меры», — передает слова Адальби Шхагошева РИА «Новости». По его словам, провокации не создают военной угрозы для России, но могут мешать передвижению гражданских судов. «Все эти провокации… они угрожают гражданскому и мирному передвижению кораблей в этой зоне», — заключил парламентарий. Ранее сообщалось об украинском военном корабле «Донбасс», который двигался в сторону Керченского пролива и отказывался выполнять требования по изменению курса. Через некоторое время судно все-таки легло на обратный курс от Керченского пролива.