13 декабря 2021

Бизнесвумен из Тюмени обманула более 3000 жительниц Петербурга

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Wedding Show Urals 2016. Екатеринбург, свадьба, свадебное платье
Предприниматель из Тюмени под реализацию брала у жительниц Санкт-Петербурга свадебные платья, но наряды им не возвращала Фото:

Предприниматель из Тюмени Елена Константинова обманула более 3 тыс. жительниц Санкт-Петербурга. Тюменка взяла у них свадебные платья под реализацию, но ни денег, ни нарядов бывшие невесты так и не видели. Журналисты утверждают, что по такой же схеме она «работала» и в Тюмени.

«Девушек Елена находила на торговых онлайн-площадках. Свадебные платья на вторичном рынке — не самый ходовой товар, и женщин привлекала возможность продать их без лишних усилий. Встречи по запросу, закрытые группы в соцсетях, сбор за вход в этот конспиративный клуб невест выходит на несколько тысяч рублей. А клиенток набралось аж более трех тысяч», — сообщают журналисты 5 канала.

Корреспонденты канала стали участниками встречи Константиновой с бывшими клиентками из Петербурга. Во время беседы Константинова заявила, что готова вернуть наряды или деньги. «Они имеют полное право потребовать свои платья обратно, и если они обратно не получают или в ненадлежащем состоянии, мы обязаны им вернуть сумму, которая указана в договоре», — отметила она во время встречи с жительницами Санкт-Петербурга.

Журналисты 5 канала утверждают, что до переезда в Петербург Константинова занималась таким же бизнесом в Тюмени. Одна из местных ее клиенток до сих пор не может вернуть ни свадебный наряд, ни деньги за него. «Много было таких человек у судьи, она приняла решение в мою пользу, я отнесла это все судебному приставу. И все, больше ничего. На ней ничего не числится, поэтому у нее взять нечего», — пояснила в разговоре с корреспондентами телеканала тюменка по имени Мария. Обманутые петербурженки готовят коллективное обращение в полицию.

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Предприниматель из Тюмени Елена Константинова обманула более 3 тыс. жительниц Санкт-Петербурга. Тюменка взяла у них свадебные платья под реализацию, но ни денег, ни нарядов бывшие невесты так и не видели. Журналисты утверждают, что по такой же схеме она «работала» и в Тюмени. «Девушек Елена находила на торговых онлайн-площадках. Свадебные платья на вторичном рынке — не самый ходовой товар, и женщин привлекала возможность продать их без лишних усилий. Встречи по запросу, закрытые группы в соцсетях, сбор за вход в этот конспиративный клуб невест выходит на несколько тысяч рублей. А клиенток набралось аж более трех тысяч», — сообщают журналисты 5 канала. Корреспонденты канала стали участниками встречи Константиновой с бывшими клиентками из Петербурга. Во время беседы Константинова заявила, что готова вернуть наряды или деньги. «Они имеют полное право потребовать свои платья обратно, и если они обратно не получают или в ненадлежащем состоянии, мы обязаны им вернуть сумму, которая указана в договоре», — отметила она во время встречи с жительницами Санкт-Петербурга. Журналисты 5 канала утверждают, что до переезда в Петербург Константинова занималась таким же бизнесом в Тюмени. Одна из местных ее клиенток до сих пор не может вернуть ни свадебный наряд, ни деньги за него. «Много было таких человек у судьи, она приняла решение в мою пользу, я отнесла это все судебному приставу. И все, больше ничего. На ней ничего не числится, поэтому у нее взять нечего», — пояснила в разговоре с корреспондентами телеканала тюменка по имени Мария. Обманутые петербурженки готовят коллективное обращение в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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