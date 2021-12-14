Голикова: россияне с медотводом получат COVID-сертификаты

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Санкт-Петербургский международный экономический форум. Второй день, панельные дискуссии. Санкт-Петербург, голикова татьяна, портрет
Татьяна Голикова анонсировала изменения в ковидных сертификатах Фото:
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Коронавирус COVID-19

В коронавирусные сертификаты россиян включат данные о медотводах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

«Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — передает слова Голиковой ТАСС.

Вице-премьер также поручила изменить закон о выдаче сертификатов тем, кто привит иностранными вакцинами. Теперь им не надо будет обращаться к врачам.

Ранее Голикова сообщила, что для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату, пишет RT.

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В коронавирусные сертификаты россиян включат данные о медотводах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — передает слова Голиковой ТАСС. Вице-премьер также поручила изменить закон о выдаче сертификатов тем, кто привит иностранными вакцинами. Теперь им не надо будет обращаться к врачам. Ранее Голикова сообщила, что для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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