Голикова: россияне с медотводом получат COVID-сертификаты

В коронавирусные сертификаты россиян включат данные о медотводах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.
«Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — передает слова Голиковой ТАСС.
Вице-премьер также поручила изменить закон о выдаче сертификатов тем, кто привит иностранными вакцинами. Теперь им не надо будет обращаться к врачам.
Ранее Голикова сообщила, что для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату, пишет RT.
В коронавирусные сертификаты россиян включат данные о медотводах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — передает слова Голиковой ТАСС. Вице-премьер также поручила изменить закон о выдаче сертификатов тем, кто привит иностранными вакцинами. Теперь им не надо будет обращаться к врачам. Ранее Голикова сообщила, что для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату, пишет RT.