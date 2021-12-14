Голикова: россияне с медотводом получат COVID-сертификаты

14 декабря 2021 в 20:43 Размер текста - 17 +

Татьяна Голикова анонсировала изменения в ковидных сертификатах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В коронавирусные сертификаты россиян включат данные о медотводах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — передает слова Голиковой ТАСС. Вице-премьер также поручила изменить закон о выдаче сертификатов тем, кто привит иностранными вакцинами. Теперь им не надо будет обращаться к врачам. Ранее Голикова сообщила, что для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату, пишет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В коронавирусные сертификаты россиян включат данные о медотводах. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. «Для этого сертификата сделана расширительная трактовка. Кроме данных о проведенной вакцинации этот сертификат содержит данные о перенесенной болезни и через очень короткое время будет иметь данные о медицинском отводе, либо временном, либо постоянном», — передает слова Голиковой ТАСС. Вице-премьер также поручила изменить закон о выдаче сертификатов тем, кто привит иностранными вакцинами. Теперь им не надо будет обращаться к врачам. Ранее Голикова сообщила, что для россиян с медотводом ослабят систему QR-кодов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что медотводы от вакцинации будут опираться на инструкцию к препарату, пишет RT.