Иммунолог заявил об отсутствии признаков ослабления COVID

17 декабря 2021 в 15:07 Размер текста - 17 +

Распространение «Омикрона» приведет к большему числу госпитализаций и смертей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Появление штамма коронавируса «Омикрон» не говорит об ослаблении COVID-19, поскольку этот вариант инфекции обладает схожей патогенностью с «Дельтой». Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Я предположил еще давно, что никаких признаков того, что „Омикрон“ более легкий, нет, в плане патогенности. А то, что заразный, есть. А это значит, что при той же патогенности, она примерно такая же, как у „Дельты“, с точки зрения популяционной, будет гораздо больше смертей, больше госпитализаций», — сказал Николай Крючков. Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU не согласился с мнением, что «Омикрон» можно называть «живой вакциной». «Поствакцинальный иммунитет более безопасный, чем постинфекционный. Мы не всегда можем управлять иммунной реакцией организма», — объяснил собеседник агентства. При этом специалист отметил, что увеличение заболеваемости COVID-19 с приходом «Омикрона» может быть связано с тем, что увеличится лабораторное тестирование, как это случилось при «Дельте». Штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Сейчас он широко распространяется в Великобритании. За последние сутки в этой стране было зарегистрировано больше 80 тысяч случаев COVID-19, что является рекордом за всю пандемию. Ранее вирусолог Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что «Омикрон» может быть «живой вакциной». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Появление штамма коронавируса «Омикрон» не говорит об ослаблении COVID-19, поскольку этот вариант инфекции обладает схожей патогенностью с «Дельтой». Об этом в разговоре с URA.RU заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Я предположил еще давно, что никаких признаков того, что „Омикрон“ более легкий, нет, в плане патогенности. А то, что заразный, есть. А это значит, что при той же патогенности, она примерно такая же, как у „Дельты“, с точки зрения популяционной, будет гораздо больше смертей, больше госпитализаций», — сказал Николай Крючков. Врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов в беседе с URA.RU не согласился с мнением, что «Омикрон» можно называть «живой вакциной». «Поствакцинальный иммунитет более безопасный, чем постинфекционный. Мы не всегда можем управлять иммунной реакцией организма», — объяснил собеседник агентства. При этом специалист отметил, что увеличение заболеваемости COVID-19 с приходом «Омикрона» может быть связано с тем, что увеличится лабораторное тестирование, как это случилось при «Дельте». Штамм коронавируса обнаружили в конце ноября в Южной Африке. Сейчас он широко распространяется в Великобритании. За последние сутки в этой стране было зарегистрировано больше 80 тысяч случаев COVID-19, что является рекордом за всю пандемию. Ранее вирусолог Петр Чумаков в беседе с URA.RU предположил, что «Омикрон» может быть «живой вакциной».