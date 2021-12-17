Матвиенко высказалась о введении единой формы в российских школах

17 декабря 2021 в 15:46 Размер текста - 17 +

Каждой школе следует решать самостоятельно, какая форма должна быть у детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в школах нужна форма, но вводить единый стандарт по всей России не стоит. По ее мнению, школьная форма должна соответствовать критериям удобства, безопасности и эстетичности. «Безусловно, на мой взгляд, школьная форма нужна, она дисциплинирует, уравнивает детей в хорошем смысле. Не рассматривать, какой фирмы кроссовки, а просто учиться. <…> Конечно, должна быть удобная, безопасная, здоровая, эстетичная, чтобы дети с удовольствием ее носили в школу, форма, но, мне кажется, без диктата и перебора», — заявила спикер Совфеда на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». При этом она добавила, что не стоит одевать всю страну в единую школьную форму. Решать вопрос о ее введении должен педагогический состав школы совместно с родительским комитетом. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что каждая школа имеет свои традиции и особенности и, в том числе, национальные. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в школах нужна форма, но вводить единый стандарт по всей России не стоит. По ее мнению, школьная форма должна соответствовать критериям удобства, безопасности и эстетичности. «Безусловно, на мой взгляд, школьная форма нужна, она дисциплинирует, уравнивает детей в хорошем смысле. Не рассматривать, какой фирмы кроссовки, а просто учиться. <…> Конечно, должна быть удобная, безопасная, здоровая, эстетичная, чтобы дети с удовольствием ее носили в школу, форма, но, мне кажется, без диктата и перебора», — заявила спикер Совфеда на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей 17 декабря. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». При этом она добавила, что не стоит одевать всю страну в единую школьную форму. Решать вопрос о ее введении должен педагогический состав школы совместно с родительским комитетом. Кроме того, Матвиенко подчеркнула, что каждая школа имеет свои традиции и особенности и, в том числе, национальные.