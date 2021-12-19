Тюменские студенты больше года не получают стипендий от Моора

Студентам и аспирантам до весны хотят отменить стажировки, без которых нельзя рассчитывать на выплаты Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство Тюменской области готовится в очередной раз продлить запрет на прохождение стажировок в органах власти, на этот раз — до 1 марта 2022 года. Соответствующий документ разработал аппарат губернатора Тюменской области. Из-за ограничений студенты и аспиранты вузов уже больше года не могут посещать стажировки, а значит — получать именные стипендии от главы региона Александра Моора.

«Внести изменение в постановление правительства Тюменской области от 29.10.2021 № 685-п. Слова „до 31 декабря 2021 года“ заменить словами „до 1 марта 2022 года“», — такой документ (есть в распоряжении URA.RU) разработал аппарат губернатора Тюменской области.

Речь идет о правиле для назначения именных стипендий губернатора области Александра Моора студентам и аспирантам вузов. Согласно нему, 40 обучающихся могут получать по 12 тысяч рублей ежемесячно, однако для этого нужно успешно пройти стажировку в органах власти.

Как ранее писало URA.RU, впервые стажировки были отменены в октябре 2020 года. В октябре 2021 запрет продлили до конца текущего года. Теперь же ограничения будут действовать до 1 марта 2022. До этой же даты в Тюменской области установлен режим повышенной готовности, введенный из-за пандемии коронавируса.