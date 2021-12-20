Глава МЧС рассказал об ошибке диспетчеров шахты «Листвяжная»

21 декабря 2021 в 05:12 Размер текста - 17 +

Диспетчеры шахты «Листвяжная», где в конце ноября в результате ЧП погиб 51 человек, не дали горноспасателям информацию с датчиков геолокации шахтеров. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра МЧС Александр Чуприян. «Сейчас местонахождение шахтеров отслеживается автоматически чуть ли не ежесекундно, информация поступает диспетчеру шахты. Но когда мы прибыли на „Листвяжную“ и попросили предоставить нам данные приборов геолокации шахтеров, их не оказалось. И горноспасатели не знали, где конкретно искать оставшихся под землей горнорабочих», — сообщил Чуприян в интервью ТАСС. ЧП на шахте «Листвяжная» произошло 25 ноября. В результате взрыва метана и пожара пострадали 63 человека, погиб 51. Тело последнего погибшего было поднято на поверхность 13 декабря. После трагедии были задержаны директор шахты Сергей Махраков и собственник холдинга СДС, владеющего шахтой «Листвяжная», Михаил Федяев. Президент РФ Владимир Путин жестко раскритиковал действия виновных. Он заявил, что с тех, кто в погоне за прибылью пренебрегает безопасностью людей, нужно спрашивать по закону, жестко.