Мишустин выделил 24 миллиарда на строительство новых школ в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Всего, по поручению Михаила Мишустина, на госпрограмму будет выделено порядка 234 миллиардов рублей Фото:

Российские регионы получат более 24 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство 49 новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест», — сообщается на сайте правительства.

Всего же в 2021—2024 годах на строительство новых общеобразовательных учреждений из федерального бюджета будет направлено порядка 234 миллиардов рублей. Данные средства будут выделены в рамках программы «Развитие образования».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские регионы получат более 24 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство 49 новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест», — сообщается на сайте правительства. Всего же в 2021—2024 годах на строительство новых общеобразовательных учреждений из федерального бюджета будет направлено порядка 234 миллиардов рублей. Данные средства будут выделены в рамках программы «Развитие образования».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...