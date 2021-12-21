Мишустин выделил 24 миллиарда на строительство новых школ в РФ

Всего, по поручению Михаила Мишустина, на госпрограмму будет выделено порядка 234 миллиардов рублей Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Российские регионы получат более 24 миллиардов рублей из федерального бюджета на строительство 49 новых школ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Субсидии получат 23 региона. Все они подтвердили готовность к предстоящей работе. В ближайшие годы в этих субъектах будет построено 49 современных школ и появится более 45 тыс. дополнительных учебных мест», — сообщается на сайте правительства.

Всего же в 2021—2024 годах на строительство новых общеобразовательных учреждений из федерального бюджета будет направлено порядка 234 миллиардов рублей. Данные средства будут выделены в рамках программы «Развитие образования».