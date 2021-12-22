22 декабря 2021
21 декабря 2021

В тюменском ПФР изменили сроки выплат пенсий и пособий

© Служба новостей «URA.RU»
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Центральное отделение почты во время карантина. Тюмень, почта, пенсия, деньги, наличные
Пенсионерам, ожидающим деньги 8 января, их переведут на десять дней раньше Фото:

Часть тюменских пенсионеров, а также одинокие родители и беременные женщины получат полагающиеся выплаты от государства раньше, чем обычно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Тюменской области.

«В связи с предстоящими в январе длительными выходными изменяются сроки доставки пенсий и иных социальных выплат, установленных Пенсионным фондом РФ на территории Тюменской области. Зачисление кредитными организациями пенсий за январь состоится 29 декабря. Изменение коснется тех, кто получает средства восьмого числа каждого месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе отделения ПФР по Тюменской области.

Также новая дата перечислений ждет одиноких родителей, воспитывающих детей с 8 до 16 лет, и беременных, вставших на учет на ранних сроках. Как пояснили в ПФР области, обычно пособия этим категориям поступают в начале месяца, но из-за праздничных дней вместо 3 января тюменцы получат деньги 29 декабря.

Что касается тех, кто получает пенсии через «Почту России», то для них сроки остаются прежними. Не изменятся и даты поступления ежемесячных выплат из материнского капитала — они придут в первый рабочий день после праздников, 10 января.

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Часть тюменских пенсионеров, а также одинокие родители и беременные женщины получат полагающиеся выплаты от государства раньше, чем обычно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе отделения ПФР по Тюменской области. «В связи с предстоящими в январе длительными выходными изменяются сроки доставки пенсий и иных социальных выплат, установленных Пенсионным фондом РФ на территории Тюменской области. Зачисление кредитными организациями пенсий за январь состоится 29 декабря. Изменение коснется тех, кто получает средства восьмого числа каждого месяца», — рассказали URA.RU в пресс-службе отделения ПФР по Тюменской области. Также новая дата перечислений ждет одиноких родителей, воспитывающих детей с 8 до 16 лет, и беременных, вставших на учет на ранних сроках. Как пояснили в ПФР области, обычно пособия этим категориям поступают в начале месяца, но из-за праздничных дней вместо 3 января тюменцы получат деньги 29 декабря. Что касается тех, кто получает пенсии через «Почту России», то для них сроки остаются прежними. Не изменятся и даты поступления ежемесячных выплат из материнского капитала — они придут в первый рабочий день после праздников, 10 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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