В ЯНАО для туристического мегапроекта открыли базу спасателей

На территории будущего горнолыжного комплекса ЯНАО открылась база «Ямалспас» Фото: Анна Майорова © URA.RU

В поселке Харп Приуральского района ЯНАО открылась база «Ямалспаса». Спасатели будут работать на территории горного массива Рай-Из, где планируется строительство туристического мегапроекта, а именно горнолыжной базы. Об этом сообщается на официальном сайте окружного правительства.

«Задачи перед спасателями Харпского подразделения стоят непростые. Значительны территории и зона ответственности, куда входит Полярный Урал вплоть до границ с Республикой Коми», — приводит слова заместителя губернатора ЯНАО Аркадия Бессонова пресс-служба правительства.

Решение о создании новой базы спасателей, было принято из-за увеличения количества туристов в горах Полярного Урала. Также власти ЯНАО планируют реализовать туристический мегапроект, а именно строительство горнолыжного комплекса на севере горного массива Рай-Из, рядом с рекой Собь.

Новое здание «Ямалспаса» оборудовано гаражным боксом для хранения и обсаживания техники и необходимыми помещениями для ведения круглосуточной службы. Бойцы подразделения будут привлекаться для тушения природных пожаров.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО выделили 150 миллионов рублей центру развития туризма на Полярном Урале. Также в 2022 году будет определен инвестор для строительства горнолыжного комплекса на горном массиве Рай-Из. Помимо этого, поселок Харп (ЯНАО) станет частью мегапроекта, где уже началось строительство спортивных центров, а в будущем будет перезапущена стройка путепровода на въезде в поселок.

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