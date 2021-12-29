Глава ФАС озвучил план снижения тарифов ЖКХ

Конечная стоимость услуг ЖКХ снижается не такими высокими темпами, сообщил Максим Шаскольский Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба начала унификацию тарифов ЖКХ в Алтайском крае, ХМАО Курганской и Тюменской областях. Об этом сообщил глава ведомства Максим Шаскольский. По его словам, тарифы на электроэнергию в регионах снизились от 16 до 48%.

«Мы уже начали работу по унификации. В отношении тарифов на передачу электрической энергии мы объединили три зоны: Алтай, Алтайский край, Курганская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюмень, и у нас еще Ростов и Калмыкия. В результате там тарифы снизились где-то от 16 до 48%», — заявил Максим Шаскольский в интервью телеканалу RTVI.

Глава ФАС подчеркнул, что речь идет только о тарифах на передачу электроэнергии. Конечная стоимость услуг ЖКХ снижается не такими высокими темпами.

Шаскольский пояснил, что унификация тарифов начнется только после того, как будет проведена цифровизация сферы их регулирования. После этого ФАС сможет добиться объединения ряда тарифных зон. Предположительно, это произойдет уже в 2022 голу, добавил чиновник.

Ранее ФАС сообщила, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году повысятся на 4%, передает телеканал 360. В 2021 году их рост составил 3,2%, что оказалось ниже ожидаемого уровня инфляции. Также сообщалось, что в материалах к проекту федерального бюджета на 2022—2024 годы был предусмотрен рост тарифов на услуги ЖКХ на 15%.

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