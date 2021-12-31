Умер режиссер Владимир Гориккер. Он первым начал снимать фильмы-оперы

31 декабря 2021 в 15:22 Размер текста - 17 +

Владимир Гориккер скончался на 97-м году жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Режиссер и сценарист Владимир Гориккер умер на 97-м году жизни. Об этом сообщил его сын Владимир Смелков. «Мой дорогой папуля, Гориккер Владимир Михайлович, сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть ее в его фильмах», — передает слова Смелкова «Пятый канал». Сын Горрикера также добавил, что многие кинематографисты хотели сотрудничать с режиссером даже в его 96 лет. По его словам, Гориккер искренне ценил людей и свою профессию, а каждый день проводил в «удивительной гармонии». Причина смерти Гориккера не сообщается. Горрикер окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 1953 году, около 25 лет проработал в штате Киностудии имени Горького. На сцене украинских театров оперы и балета поставил оперы «Садко», «Руслан и Людмила», «Богдан Хмельницкий», «Риголетто». Он начал первым снимать фильмы-оперы в середине 20 века. В начале 1990 годов он являлся художественным руководителем студии «Кино и музыка», где по собственным сценариям снял видеофильмы «Борис Годунов» и «Джульетта и Ромео», напоминает Life. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Режиссер и сценарист Владимир Гориккер умер на 97-м году жизни. Об этом сообщил его сын Владимир Смелков. «Мой дорогой папуля, Гориккер Владимир Михайлович, сегодня умер. Папа для всех был источником огромной, теплой энергии. Мне очень больно, что теперь он больше не сможет лично поделиться со мной и с вами кусочком своей теплоты, но я верю в то, что вы сможете разглядеть ее в его фильмах», — передает слова Смелкова «Пятый канал». Сын Горрикера также добавил, что многие кинематографисты хотели сотрудничать с режиссером даже в его 96 лет. По его словам, Гориккер искренне ценил людей и свою профессию, а каждый день проводил в «удивительной гармонии». Причина смерти Гориккера не сообщается. Горрикер окончил режиссерский факультет ГИТИСа в 1953 году, около 25 лет проработал в штате Киностудии имени Горького. На сцене украинских театров оперы и балета поставил оперы «Садко», «Руслан и Людмила», «Богдан Хмельницкий», «Риголетто». Он начал первым снимать фильмы-оперы в середине 20 века. В начале 1990 годов он являлся художественным руководителем студии «Кино и музыка», где по собственным сценариям снял видеофильмы «Борис Годунов» и «Джульетта и Ромео», напоминает Life.