Вышедший 1 января сцецэпизод Гарри Поттера вызвал спорную реакцию в социальных сетях. Фанаты серии удавились внешности Поттера и погрустили из-за концовки фильма.
1 января на Амедиатеке начали показывать новый юбилейный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Легендарная троица — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вновь воссоединилась.
Пользователи считают, что с автором серии о Гарри Поттере поступили несправедливо
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Пользователи поспорили из-за внешности Поттера
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Кто-то рассказывает о своих чувствах
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Пользователи грустят
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Кто-то ругает актеров и режиссеров
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Пользователи считают, что в фильме нет ничего нового
Вышедший 1 января сцецэпизод Гарри Поттера вызвал спорную реакцию в социальных сетях. Фанаты серии удавились внешности Поттера и погрустили из-за концовки фильма. 1 января на Амедиатеке начали показывать новый юбилейный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Легендарная троица — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вновь воссоединилась.