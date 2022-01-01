В соцсетях поспорили из-за нового Гарри Поттера. «Мерзко поступили с Роулинг»

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Мнения людей в социальных сетях разделились Фото:

Вышедший 1 января сцецэпизод Гарри Поттера вызвал спорную реакцию в социальных сетях. Фанаты серии удавились внешности Поттера и погрустили из-за концовки фильма.

1 января на Амедиатеке начали показывать новый юбилейный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Легендарная троица — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вновь воссоединилась.

Пользователи считают, что с автором серии о Гарри Поттере поступили несправедливо
Пользователи поспорили из-за внешности Поттера

Кто-то рассказывает о своих чувствах
Пользователи грустят
Кто-то ругает актеров и режиссеров
Пользователи считают, что в фильме нет ничего нового
Пользователи вспоминают легендарную писательницу

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Вышедший 1 января сцецэпизод Гарри Поттера вызвал спорную реакцию в социальных сетях. Фанаты серии удавились внешности Поттера и погрустили из-за концовки фильма. 1 января на Амедиатеке начали показывать новый юбилейный фильм «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс». Легендарная троица — Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон вновь воссоединилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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