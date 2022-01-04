Доктор наук предупредил о риске бесконечной циркуляции «Омикрона»

04 января 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Если «Омикрон» будет передаваться от животных к людям, то циркуляция будет бесконечной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Южноафриканский штамм COVID-19 «Омикрон» сможет циркулировать бесконечно, если начнет передаваться животным и от них обратно человеку. Таким опасением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Появляются данные, что „Омикрон“ может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом „Омикрон“ может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что сейчас южноафриканская мутация активно вытесняет предыдущую линию в странах Европы и США. «Итоги секвенирования в Америке, в Великобритании показывают, что «Омикрон» очень быстро вытесняет штамм «Дельта». Но нужно время, чтобы окончательно сказать, вытеснит ли он предыдущую мутацию. Возможно, в каких-то регионах «Дельта» останется, и оба штамма будут распространяться одновременно. Например, сейчас на юге Франции, в Провансе, подъем заболеваемости и рост числа госпитализаций связан с «Дельтой», — рассказал Токарев. В беседе с URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что «Омикрон» должен вытеснить в России предыдущие штаммы. «Все свидетельствует о том, что „Омикрон“ полностью вытеснит „Дельту“, это происходит в Южной Африке, Британии, Дании, идет бурными темпами в США. Думаю, Россию это тоже ждет, по заболеваемости гарантирован взлет. Кто-то говорит, что останется в мире 90% „Омикрона“ и 10%, например, „Дельты“, если линия найдет свою экологическую нишу и там останется, например, среди пожилых людей, но я не вижу для этого признаков», — подытожил он. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов высказал опасение о росте заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Всплеск может произойти в конце января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Южноафриканский штамм COVID-19 «Омикрон» сможет циркулировать бесконечно, если начнет передаваться животным и от них обратно человеку. Таким опасением в беседе с URA.RU поделился главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Появляются данные, что „Омикрон“ может передаваться грызунам, и если заражение будет идти и обратно в человеческую популяцию, то это будет очень нехорошо. Таким образом „Омикрон“ может циркулировать бесконечно, пока вновь не мутирует», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что сейчас южноафриканская мутация активно вытесняет предыдущую линию в странах Европы и США. «Итоги секвенирования в Америке, в Великобритании показывают, что «Омикрон» очень быстро вытесняет штамм «Дельта». Но нужно время, чтобы окончательно сказать, вытеснит ли он предыдущую мутацию. Возможно, в каких-то регионах «Дельта» останется, и оба штамма будут распространяться одновременно. Например, сейчас на юге Франции, в Провансе, подъем заболеваемости и рост числа госпитализаций связан с «Дельтой», — рассказал Токарев. В беседе с URA.RU генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков подчеркнул, что «Омикрон» должен вытеснить в России предыдущие штаммы. «Все свидетельствует о том, что „Омикрон“ полностью вытеснит „Дельту“, это происходит в Южной Африке, Британии, Дании, идет бурными темпами в США. Думаю, Россию это тоже ждет, по заболеваемости гарантирован взлет. Кто-то говорит, что останется в мире 90% „Омикрона“ и 10%, например, „Дельты“, если линия найдет свою экологическую нишу и там останется, например, среди пожилых людей, но я не вижу для этого признаков», — подытожил он. Ранее начальник лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов высказал опасение о росте заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников. Всплеск может произойти в конце января.