06 января 2022

Путин встретил Рождество на службе в Ново-Огарево

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Тюмень, купола храма, церковь, купола, снегопад, голуби
Храм Спаса Нерукотворного Образа находится на территории подмосковной резиденции президента Фото:

Президент РФ Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Храм находится на территории подмосковной резиденции президента.

В прошлые годы Путин посещал рождественские службы в разных городах России. Однако в этот раз президент решил остаться в своей резиденции.

На данный момент у лидера РФ достаточно напряженный график. По словам главы Республики Беларусь Александра Лукашенко, 6 января они с Путиным на протяжении всей ночи следили за ситуацией в Казахстане и несколько раз вели переговоры, отмечает РИА «Новости».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Храм находится на территории подмосковной резиденции президента. В прошлые годы Путин посещал рождественские службы в разных городах России. Однако в этот раз президент решил остаться в своей резиденции. На данный момент у лидера РФ достаточно напряженный график. По словам главы Республики Беларусь Александра Лукашенко, 6 января они с Путиным на протяжении всей ночи следили за ситуацией в Казахстане и несколько раз вели переговоры, отмечает РИА «Новости».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...