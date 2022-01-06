Путин встретил Рождество на службе в Ново-Огарево

07 января 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Храм Спаса Нерукотворного Образа находится на территории подмосковной резиденции президента Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент РФ Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Храм находится на территории подмосковной резиденции президента. В прошлые годы Путин посещал рождественские службы в разных городах России. Однако в этот раз президент решил остаться в своей резиденции. На данный момент у лидера РФ достаточно напряженный график. По словам главы Республики Беларусь Александра Лукашенко, 6 января они с Путиным на протяжении всей ночи следили за ситуацией в Казахстане и несколько раз вели переговоры, отмечает РИА «Новости». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огарево. Храм находится на территории подмосковной резиденции президента. В прошлые годы Путин посещал рождественские службы в разных городах России. Однако в этот раз президент решил остаться в своей резиденции. На данный момент у лидера РФ достаточно напряженный график. По словам главы Республики Беларусь Александра Лукашенко, 6 января они с Путиным на протяжении всей ночи следили за ситуацией в Казахстане и несколько раз вели переговоры, отмечает РИА «Новости».