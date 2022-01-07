07 января 2022

В Госдуме провели параллели между Казахстаном и США

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Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан, пожарище, погром, казахстан, Алма-Ата, Алматы, последствия штурма, алма-аты, алмаата, алмата
В Госдуме нашли схожести между происходящим в Казахстане и тем, что было ранее в США и Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Можно провести параллели между событиями, происходящими сейчас в Казахстане и ситуациями, которые были в США и Белоруссии. Так считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Есть параллели, схожести в том, что происходило в Белоруссии, схожесть есть и с США, потому что там (в Казахстане — ред. URA.RU) есть и политические, и экономические проблемы… Что-то своего специфического в Казахстане сейчас не происходит», — сообщил Шхагошев РИА «Новости».

Он подчеркнул, что поводом для событий, происходящих в Казахстане, стала смесь различных факторов. По его словам, это как идеологическая составляющая, так и социальная. Митинги в Казахстане он сравнил с протестами Black Lives Matter в США, а также с ситуацией после президентских выборов 2020 года в Белоруссии.

Беспорядки в Казахстане начались еще 2 января. Люди толпами стали выходить на улицу из-за резкого скачка цен на топливо. На улицах Атырау были замечены столкновения с полицией. В Алма-Ате против протестующих стали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В некоторых районах страны отключили интернет. Кроме того, все банки Казахстана временно приостановили свою работу.

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Можно провести параллели между событиями, происходящими сейчас в Казахстане и ситуациями, которые были в США и Белоруссии. Так считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. «Есть параллели, схожести в том, что происходило в Белоруссии, схожесть есть и с США, потому что там (в Казахстане — ред. URA.RU) есть и политические, и экономические проблемы… Что-то своего специфического в Казахстане сейчас не происходит», — сообщил Шхагошев РИА «Новости». Он подчеркнул, что поводом для событий, происходящих в Казахстане, стала смесь различных факторов. По его словам, это как идеологическая составляющая, так и социальная. Митинги в Казахстане он сравнил с протестами Black Lives Matter в США, а также с ситуацией после президентских выборов 2020 года в Белоруссии. Беспорядки в Казахстане начались еще 2 января. Люди толпами стали выходить на улицу из-за резкого скачка цен на топливо. На улицах Атырау были замечены столкновения с полицией. В Алма-Ате против протестующих стали применять светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В некоторых районах страны отключили интернет. Кроме того, все банки Казахстана временно приостановили свою работу.
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