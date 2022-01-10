Продавщицу суррогатной водки в ХМАО отправили под домашний арест

По версии следствия, женщина знала, что продает суррогатный алкоголь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Жители ХМАО и Тюменской области массово отравились суррогатом

Суд отправил по домашний арест продавщицу магазина из села Кондинское, где 8 и 9 января из-за употребления суррогатного алкоголя погибли восемь жителей. Об этом URA.RU рассказали в управлении следственного комитета ХМАО.

«Суд Кондинского района по ходатайству следователей следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу Югре избрал в отношении продавщицы магазина, реализовавшей контрафактную алкогольную продукцию жителям поселка Кондинское, меру пресечения в виде домашнего ареста», — рассказал пресс-секретарь.

По версии следствия, женщина знала, что продает суррогатный алкоголь. Также в управлении сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного владельца магазина, который привез в сельское поселение ядовитую водку марки «Царская охота» и организовал ее продажу.

«Число жертв паленого алкоголя в селе Кондинское достигло 9 человек, следует из данных на сайте СКР по ХМАО. «Еще один житель поселка, находившийся в больнице, скончался позже», — сказано в сообщении СКР.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кондинском восемь человек умерли от отравления алкоголем, еще восемь были госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии. В это же время в Тюмени от паленой водки погибли девять жителей. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела. Следователями, по сообщению источников, установлено, что пострадавшие отравились водкой, приобретенной у одного поставщика.

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