Ученым и программистам из Тюмени и ЯНАО платят больше всех в РФ

11 января 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Больше всех в России среди коллег зарабатывают ученые и айтишники из Тюмени и ЯНАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ученые из Тюмени, а также программисты из ЯНАО получают самую большую зарплату среди своих коллег со всех регионов России. Об этом сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «На основе данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 года мы рассчитали, какие специалисты и в каких регионах получают самый высокий доход. Оказалось, что ученым наибольшие зарплаты платят в Тюменской области, а айтишникам — в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании FinExpertiza. Тюменские специалисты в сфере научных исследований и разработок попали в десятку самых высокооплачиваемых профессионалов страны. В области им, в среднем, доступен доход в более чем 122 тысячи рублей в месяц, и это первое место по России. В ЯНАО же зафиксированы самые высокие зарплаты для тех, кто занимается разработкой программного обеспечения. Их доход превышает 192 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать вахтой в Московской области. Платить обещают до 200 000 рублей в месяц. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ученые из Тюмени, а также программисты из ЯНАО получают самую большую зарплату среди своих коллег со всех регионов России. Об этом сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «На основе данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 года мы рассчитали, какие специалисты и в каких регионах получают самый высокий доход. Оказалось, что ученым наибольшие зарплаты платят в Тюменской области, а айтишникам — в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании FinExpertiza. Тюменские специалисты в сфере научных исследований и разработок попали в десятку самых высокооплачиваемых профессионалов страны. В области им, в среднем, доступен доход в более чем 122 тысячи рублей в месяц, и это первое место по России. В ЯНАО же зафиксированы самые высокие зарплаты для тех, кто занимается разработкой программного обеспечения. Их доход превышает 192 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать вахтой в Московской области. Платить обещают до 200 000 рублей в месяц.