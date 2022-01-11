Ученым и программистам из Тюмени и ЯНАО платят больше всех в РФ

Ученые из Тюмени, а также программисты из ЯНАО получают самую большую зарплату среди своих коллег со всех регионов России. Об этом сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
«На основе данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 года мы рассчитали, какие специалисты и в каких регионах получают самый высокий доход. Оказалось, что ученым наибольшие зарплаты платят в Тюменской области, а айтишникам — в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании FinExpertiza.
Тюменские специалисты в сфере научных исследований и разработок попали в десятку самых высокооплачиваемых профессионалов страны. В области им, в среднем, доступен доход в более чем 122 тысячи рублей в месяц, и это первое место по России.
В ЯНАО же зафиксированы самые высокие зарплаты для тех, кто занимается разработкой программного обеспечения. Их доход превышает 192 тысячи рублей.
Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать вахтой в Московской области. Платить обещают до 200 000 рублей в месяц.
Ученые из Тюмени, а также программисты из ЯНАО получают самую большую зарплату среди своих коллег со всех регионов России. Об этом сообщает пресс-служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. «На основе данных Росстата о зарплатах сотрудников предприятий за три квартала 2021 года мы рассчитали, какие специалисты и в каких регионах получают самый высокий доход. Оказалось, что ученым наибольшие зарплаты платят в Тюменской области, а айтишникам — в ЯНАО», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании FinExpertiza. Тюменские специалисты в сфере научных исследований и разработок попали в десятку самых высокооплачиваемых профессионалов страны. В области им, в среднем, доступен доход в более чем 122 тысячи рублей в месяц, и это первое место по России. В ЯНАО же зафиксированы самые высокие зарплаты для тех, кто занимается разработкой программного обеспечения. Их доход превышает 192 тысячи рублей. Ранее URA.RU писало, что тюменцев приглашают работать вахтой в Московской области. Платить обещают до 200 000 рублей в месяц.