Власти назвали АЗС с самым дорогим топливом в Новом Уренгое

14 января 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Цены на бензин в городе варьируются от 52 до 70 рублей за литр Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Самый дорогой бензин в Новом Уренгое (ЯНАО) продается на заправках «ТОП-АЛЬЯНС», «Нефто» и «ТЭК Альянс». Информация о ценах на бензин сообщается на сайте городской администрации. «Информация о ценах на нефтепродукты, реализуемые на территории муниципального образования город Новый Уренгой», — говорится в документах. Власти проводили мониторинг цен 10 января. По данным из документа, в Новом Уренгое на трех АЗС продается самое дорогое топливо. Литр бензина АИ-92 на заправке «ТОП-АЛЬЯНС» стоит 58,20 рубля, на «Нефто» — 53,90, а на «ТЭК Альянс» — 52,90 рубля. Самое дешевое топливо этого вида продается на АЗС «Ростнефтегаз-Харп» — 50,10 рублей за литр. Бензин АИ-95 из бензоколонок «ТОП-АЛЬЯНС» обойдется в 60 рублей за литр. На «Нефто» он стоит 56,60 рубля, а на «ТЭК Альянс» чуть ниже — 55,90 рубля. Самый дешевый бензин АИ-95 также продается на АЗС «Ростнефтегаз-Харп» — 52,90 рубля за литр. На дизельное топливо цены значительно выше — стоимость на «Нефто» составляет 70,90 рубля. Литр арктического ДТ на АЗС «ТОП-АЛЬЯНС» продается за такую же цену. За 69,90 рубля можно приобрести литр дизельного топлива на «ТЭК Альянс» или арктическое на «Ростнефтегаз-Харп». Самое дешевое зимнее дизельное топливо в Новом Уренгое продается на заправке «Ростнефтегаз-Харп» — 56,90 рубля за литр. При этом, в отдаленных районах Коротчаево и Лимбяяха цены на бензин варьируются от 48,10 до 55,70 рубля за литр. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Надымского района Пангоды литр дизельного топлива стоит 78 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Самый дорогой бензин в Новом Уренгое (ЯНАО) продается на заправках «ТОП-АЛЬЯНС», «Нефто» и «ТЭК Альянс». Информация о ценах на бензин сообщается на сайте городской администрации. «Информация о ценах на нефтепродукты, реализуемые на территории муниципального образования город Новый Уренгой», — говорится в документах. Власти проводили мониторинг цен 10 января. По данным из документа, в Новом Уренгое на трех АЗС продается самое дорогое топливо. Литр бензина АИ-92 на заправке «ТОП-АЛЬЯНС» стоит 58,20 рубля, на «Нефто» — 53,90, а на «ТЭК Альянс» — 52,90 рубля. Самое дешевое топливо этого вида продается на АЗС «Ростнефтегаз-Харп» — 50,10 рублей за литр. Бензин АИ-95 из бензоколонок «ТОП-АЛЬЯНС» обойдется в 60 рублей за литр. На «Нефто» он стоит 56,60 рубля, а на «ТЭК Альянс» чуть ниже — 55,90 рубля. Самый дешевый бензин АИ-95 также продается на АЗС «Ростнефтегаз-Харп» — 52,90 рубля за литр. На дизельное топливо цены значительно выше — стоимость на «Нефто» составляет 70,90 рубля. Литр арктического ДТ на АЗС «ТОП-АЛЬЯНС» продается за такую же цену. За 69,90 рубля можно приобрести литр дизельного топлива на «ТЭК Альянс» или арктическое на «Ростнефтегаз-Харп». Самое дешевое зимнее дизельное топливо в Новом Уренгое продается на заправке «Ростнефтегаз-Харп» — 56,90 рубля за литр. При этом, в отдаленных районах Коротчаево и Лимбяяха цены на бензин варьируются от 48,10 до 55,70 рубля за литр. Ранее URA.RU сообщало, что в поселке Надымского района Пангоды литр дизельного топлива стоит 78 рублей.