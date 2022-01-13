Горожане пытаются спасти тюменку, потерявшую ребенка из-за COVID

Жительница Тюмени срочно нуждается в донорской крови Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменцы объявили о срочном сборе донорской крови для Гульнары Закк, потерявшей ребенка на 6-м месяце беременности из-за коронавируса. Информация об этом указана в паблике «ЧС Тюмень» соцсети «ВКонтакте». Там сообщается, что женщина находится в тяжелом состоянии.

«Заболела ковидом на 6 месяце беременности в декабре. Ребенка не спасли, сейчас борьба за ее жизнь. Кровь переливают каждый день. Нужна кровь. Первая группа, отрицательная. Для Закк Гульнары Фаитовны, лежит в перинатальном центре на Энергетиков в тяжелом состоянии. Сдать можно утром с 8 до 13 на станции переливания крови», — указано в публикации.

В комментариях к записи большинство пользователей выразили пациентке перинатального центра слова поддержки. «Люди, это реальная девушка и ей реально нужна помощь! В перинатальном, потому что беременная заболела ковидом. Процент поражения очень большой — 80%, а может сейчас еще больше», — написала Ольга Иванова. «Кровь ей предоставят из банка крови. Нужно просто восстановить. Здоровья Гульнаре и скорейшего выздоровления», — добавил Вадим Сергеев. «Люди, можно сдать кровь любой группы, указать: для Закк Гульнары», — добавил Валентин Сысоев.

В региональном департаменте здравоохранения отметили, что поток доноров в Тюмени остается несколько сниженным по сравнению допандемийными временами. «Необходимых запасов для обеспечения потребности медорганизаций пока достаточно. Но банк крови нужно пополнять. Сдать кровь можно по адресу: г. Тюмень ул. Энергетиков, д. 35», — пояснили там агентству.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам