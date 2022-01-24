Беларусь закупает деликатесы из ЯНАО

В Беларусь отправили первую партию рыбных консервов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первую партию ямальских рыбных консервов отправили в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Сегодня с Ямала в Республику Беларусь отправили первую партию рыбных консервов. Планируется, что продукция российского производителя будет представлена в торговых сетях этой страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Беларусь было отправлено 11 400 банок консервированной рыбы, вес товара превысил три тонны. Для белорусского рынка была разработана новая этикетка консервных банок: в соответствии с правилами, действующими в стране. Салехардский комбинат также планирует наладить отправку партий с консервами в Казахстан.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт. Помимо Казахстана и Беларуси, ямальские деликатесы будут продаваться в Армении и Киргизии.