24 января 2022
22 января 2022

Беларусь закупает деликатесы из ЯНАО

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В Беларусь отправили первую партию рыбных консервов Фото:

Первую партию ямальских рыбных консервов отправили в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Сегодня с Ямала в Республику Беларусь отправили первую партию рыбных консервов. Планируется, что продукция российского производителя будет представлена в торговых сетях этой страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Беларусь было отправлено 11 400 банок консервированной рыбы, вес товара превысил три тонны. Для белорусского рынка была разработана новая этикетка консервных банок: в соответствии с правилами, действующими в стране. Салехардский комбинат также планирует наладить отправку партий с консервами в Казахстан.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт. Помимо Казахстана и Беларуси, ямальские деликатесы будут продаваться в Армении и Киргизии.

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Первую партию ямальских рыбных консервов отправили в Республику Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Сегодня с Ямала в Республику Беларусь отправили первую партию рыбных консервов. Планируется, что продукция российского производителя будет представлена в торговых сетях этой страны», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В Беларусь было отправлено 11 400 банок консервированной рыбы, вес товара превысил три тонны. Для белорусского рынка была разработана новая этикетка консервных банок: в соответствии с правилами, действующими в стране. Салехардский комбинат также планирует наладить отправку партий с консервами в Казахстан. Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский рыбный комбинат получил право поставлять продукцию на экспорт. Помимо Казахстана и Беларуси, ямальские деликатесы будут продаваться в Армении и Киргизии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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