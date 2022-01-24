24 января 2022

Тюменских бизнесменов не накажут за рост цен на продукты

© Служба новостей «URA.RU»
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Клип-арт Сливочное масло. Тюмень, покупатель, масло, покупатели, прилавки, продуктовая корзина, сливочное масло, продуктовая тележка, супермаркет, ашан, супермаркет ашан, тележка для продуктов, тележка продуктовая
За год цены на продукцию Тобольского городского молочного завода выросли на 26% Фото:

У регионального управления Федеральной антимонопольной службы Тюменской области нет оснований для применения каких-либо мер в отношении Тобольского городского молочного завода, который резко поднял цены на сливочное масло и другую свою продукцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Рынки производства молочной продукции, включая рынок сливочного масла, являются конкурентными, признаки доминирования какого-либо поставщика по объему реализации данной категории товаров, в границах муниципальных образований Тюменской области, отсутствуют. В связи с чем, оснований для проведения контрольных мероприятий и применения мер антимонопольного реагирования в отношении АО „Тобольский ГМЗ“ по факту повышения цен, в настоящий момент не имеется», — пояснили там агентству.

При этом, в УФАС не отрицают, что Тобольский гормолзавод за год поднял стоимость сливочного масла на 26%. Пик удорожания пришелся на четвертый квартал 2021 года. Однако, там уточнили, что цены на продукцию в данном случае напрямую зависят от того, сколько стоит молочное сырье.

Ранее URA.RU писало о том, что с 1 февраля продукция Тобольского городского молочного завода подорожает, как минимум, на 10%. При этом, по словам местных жителей, в декабре 2021 года производитель уже значительно поднял цены на сливочное масло.

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У регионального управления Федеральной антимонопольной службы Тюменской области нет оснований для применения каких-либо мер в отношении Тобольского городского молочного завода, который резко поднял цены на сливочное масло и другую свою продукцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства. «Рынки производства молочной продукции, включая рынок сливочного масла, являются конкурентными, признаки доминирования какого-либо поставщика по объему реализации данной категории товаров, в границах муниципальных образований Тюменской области, отсутствуют. В связи с чем, оснований для проведения контрольных мероприятий и применения мер антимонопольного реагирования в отношении АО „Тобольский ГМЗ“ по факту повышения цен, в настоящий момент не имеется», — пояснили там агентству. При этом, в УФАС не отрицают, что Тобольский гормолзавод за год поднял стоимость сливочного масла на 26%. Пик удорожания пришелся на четвертый квартал 2021 года. Однако, там уточнили, что цены на продукцию в данном случае напрямую зависят от того, сколько стоит молочное сырье. Ранее URA.RU писало о том, что с 1 февраля продукция Тобольского городского молочного завода подорожает, как минимум, на 10%. При этом, по словам местных жителей, в декабре 2021 года производитель уже значительно поднял цены на сливочное масло.
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