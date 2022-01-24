Тюменских бизнесменов не накажут за рост цен на продукты

За год цены на продукцию Тобольского городского молочного завода выросли на 26% Фото: Денис Моргунов © URA.RU

У регионального управления Федеральной антимонопольной службы Тюменской области нет оснований для применения каких-либо мер в отношении Тобольского городского молочного завода, который резко поднял цены на сливочное масло и другую свою продукцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.

«Рынки производства молочной продукции, включая рынок сливочного масла, являются конкурентными, признаки доминирования какого-либо поставщика по объему реализации данной категории товаров, в границах муниципальных образований Тюменской области, отсутствуют. В связи с чем, оснований для проведения контрольных мероприятий и применения мер антимонопольного реагирования в отношении АО „Тобольский ГМЗ“ по факту повышения цен, в настоящий момент не имеется», — пояснили там агентству.

При этом, в УФАС не отрицают, что Тобольский гормолзавод за год поднял стоимость сливочного масла на 26%. Пик удорожания пришелся на четвертый квартал 2021 года. Однако, там уточнили, что цены на продукцию в данном случае напрямую зависят от того, сколько стоит молочное сырье.

Ранее URA.RU писало о том, что с 1 февраля продукция Тобольского городского молочного завода подорожает, как минимум, на 10%. При этом, по словам местных жителей, в декабре 2021 года производитель уже значительно поднял цены на сливочное масло.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам