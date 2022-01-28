Мэрию в ЯНАО заставили устранить свалки в охраняемой зоне

31 января 2022 в 12:06 Размер текста - 17 +

Заставить мэрию в ЯНАО убрать свалки удалось через суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрию Тазовского района (ЯНАО) заставили устранить несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Гыда. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды администрацией. Установлено наличие на территории поселения села Гыда несанкционированных свалок отходов в водоохранной зоне реки Гыда и ее притоки Юнтасе общей площадью более 34 гектара», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Также отмечается, что на мэрию был подан иск в суд, который был удовлетворен. В администрацию Тазовского района был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее Росприроднадзор критиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки в округе. По данным ведомства, в некоторых населенных пунктах округа отсутствуют легальные полигоны твердых коммунальных отходов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэрию Тазовского района (ЯНАО) заставили устранить несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Гыда. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды администрацией. Установлено наличие на территории поселения села Гыда несанкционированных свалок отходов в водоохранной зоне реки Гыда и ее притоки Юнтасе общей площадью более 34 гектара», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Также отмечается, что на мэрию был подан иск в суд, который был удовлетворен. В администрацию Тазовского района был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее Росприроднадзор критиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки в округе. По данным ведомства, в некоторых населенных пунктах округа отсутствуют легальные полигоны твердых коммунальных отходов.