Мэрию в ЯНАО заставили устранить свалки в охраняемой зоне

Мэрию Тазовского района (ЯНАО) заставили устранить несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Гыда. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры.
«Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды администрацией. Установлено наличие на территории поселения села Гыда несанкционированных свалок отходов в водоохранной зоне реки Гыда и ее притоки Юнтасе общей площадью более 34 гектара», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Также отмечается, что на мэрию был подан иск в суд, который был удовлетворен. В администрацию Тазовского района был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был.
Ранее Росприроднадзор критиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки в округе. По данным ведомства, в некоторых населенных пунктах округа отсутствуют легальные полигоны твердых коммунальных отходов.
Мэрию Тазовского района (ЯНАО) заставили устранить несанкционированные свалки в водоохранной зоне реки Гыда. Об этом сообщается на официальном сайте региональной прокуратуры. «Прокуратура Тазовского района проверила исполнение законодательства об охране окружающей среды администрацией. Установлено наличие на территории поселения села Гыда несанкционированных свалок отходов в водоохранной зоне реки Гыда и ее притоки Юнтасе общей площадью более 34 гектара», — говорится в сообщении надзорного ведомства. Также отмечается, что на мэрию был подан иск в суд, который был удовлетворен. В администрацию Тазовского района был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее Росприроднадзор критиковал власти ЯНАО за нелегальные свалки в округе. По данным ведомства, в некоторых населенных пунктах округа отсутствуют легальные полигоны твердых коммунальных отходов.