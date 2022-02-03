Совладельца компании Дерипаски возмутила зарплата ее главы

За год Бернард Зонневельд получил более 123 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В принадлежащей миллиардеру Виктору Вексельбергу компании SUAL Partners, которая владеет четвертью акций UC Rusal, высказались по поводу заработной платы председателя совета директоров алюминиевой компании Бернарда Зонневельда. В группе SUAL Partners сочли денежное вознаграждение слишком большим.

«SUAL Partners считает вознаграждение председателя совета директоров не соответствующим его вкладу в обеспечение следования компанией общепринятым принципам корпоративного управления и соблюдения интересов всех акционеров компании. Впредь будет добиваться более объективной оценки работы совета», — говорится в письме компании, которое есть в распоряжении РБК.

Ранее журнал Forbes сообщал, что за 2020 год Зонневельд заработал в UC Rusal 123,7 млн рублей. Он оказался лидером по размеру базового вознаграждения среди глав советов директоров крупнейших российских компаний.

Основным акционером UC Rusal выступает компания En+, основанная предпринимателем Олегом Дерипаской. В апреле 2018 года «Русал» и другие активы Олега Дерипаски попали в черный список Минфина США. Из-за этого он вынужден был покинуть совет директоров компании.