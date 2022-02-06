Пятерых свердловских силовиков уволили по статье о коррупции

Данные о силовиках занесены в реестр в январе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сразу пять свердловских силовиков попали в реестр лиц, уволенных со службы из-за коррупции. В список попали трое сотрудников екатеринбургской Госавтоинспекции Денис Шумков, Руслан Шуматов и Максим Пропалов, а также старший инспектор МО МВД России «Серовский» Иван Шуваев и старший оперуполномоченный отдела полиции №11 УМВД по Екатеринбургу Руслан Мурзабаев. Соответствующая информация появилась на сайте Госслужбы.

«Шуваев Иван, Мурзабаев Руслан, Шумков Денис, Шуматов Руслан, Пропалов Максим», — приводится список в опубликованном реестре. Основанием для утраты доверия стала статья «О противодействии коррупции». Решение о включении силовиков в реестр было принято в декабре 2021 года.

Шуматов, Пропалов и Шумков, по сообщению газеты «Комсомольская правда», были задержаны в ноябре 2021 года после того, как их заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, они проверяли водителей на неисправном алкотестере, который показывал завышенные значения, и вымогали взятки.

Причина увольнения Шуваева и Мурзабаева не раскрывается. URA.RU направило запросы на имя начальника УМВД России по Екатеринбургу Игоря Озерова и начальника МО МВД России «Серовский» Олега Якимова. Ответов на момент публикации не поступало.

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