06 сентября 2025

Кровавая луна взошла над Свердловской областью. Фото

Затмение смогут увидеть по всей России
Затмение смогут увидеть по всей России Фото:

Над Свердловской областью в ночь с 7 на 8 сентября взошла «Кровавая луна». Этой ночью Земля оказалась между Солнцем и Луной, в результате чего спутник полностью скрылся в тени планеты. Больше кадров уникального астрономического явления — в фоторепортаже URA.RU.

Общая продолжительность затмения составит три с половиной часа. Максимальное затмение ожидается в 23:11:47 и продлится 1 час и 22 минуты.

