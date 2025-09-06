Затмение смогут увидеть по всей России
Над Свердловской областью в ночь с 7 на 8 сентября взошла «Кровавая луна». Этой ночью Земля оказалась между Солнцем и Луной, в результате чего спутник полностью скрылся в тени планеты. Больше кадров уникального астрономического явления — в фоторепортаже URA.RU.
Общая продолжительность затмения составит три с половиной часа. Максимальное затмение ожидается в 23:11:47 и продлится 1 час и 22 минуты.
