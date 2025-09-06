В Свердловской области началось досрочное голосование на выборах

В Свердловской области стартовало досрочное голосование на выборах губернатора в отдаленных и труднодоступных территориях. Голосование обеспечили для 48 групп избирателей в семи муниципальных образованиях. Об этом сообщила избирательная комиссия Свердловской области.
«Досрочное голосование организует 21 участковая комиссия для 48 групп избирателей в семи муниципальных образованиях в период с 5 по 10 сентября 2025 года»», — рассказал избирком в своем telegram-канале. Участковые комиссии уже начали выезды в населенные пункты Бисертского, Гаринского, Ивдельского, ЗАТО Свободный, Серовского, Сосьвинского и Шалинского округов.
В большинстве случаев используется автотранспорт повышенной проходимости и поезда, реже — моторные лодки. Первыми досрочно проголосовали жители девяти населенных пунктов Ивдельского округа: Бурмантово, Хорпия, Вижай, Ушма, Пакина, Понил, Глухарный, Северный и Шипичный. Здесь работу по организации выборов ведут четыре участковые избирательные комиссии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!