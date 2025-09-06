06 сентября 2025

«Упал со скамейки»: очевидец рассказал, как малыш получил травму в термах в Екатеринбурге

Ребенок сам упал со скамейки в «Баден-Баден», опроверг слова родителей очевидец
Родители не обращались за помощью к сотрудникам «Баден-Баден»
В Екатеринбурге трехлетний мальчик сам упал со скамейки на термальном курорте «Баден-Баден», когда его мама оставила одного в раздевалке. Об этом URA.RU рассказал очевидец, комментируя версию, будто ребенка придавила перевернувшаяся скамейка.

«Они только зашли в раздевалку, мама поставила сына на скамейку и куда-то отошла! В это время он и упал с нее», — рассказал свидетель. После этого семья спешно покинула здание. «Минут восемь наверное пробыли внутри. Уходили очень быстро. Я не видел, чтобы обращались за помощью к сотрудникам. Вышли, самостоятельно вызвали скорую и уехали», — добавил собеседник.

Инцидент произошел 4 сентября. Мать ребенка пожаловалась СМИ через адвоката, что персонал отказался вызвать скорую и даже не дал лед. Впоследствии врачи выявили у ребенка ушибы мягких тканей. Женщина планирует обратиться в суд за компенсаций, к делу подключились следователи. При этом в «Баден-Баден» URA.RU заявили, что к ним за помощью действительно никто не обращался и заинтересованы во всестороннем расследовании инцидента.

