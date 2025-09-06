06 сентября 2025
05 сентября 2025

Магнитная буря обрушилась на Свердловскую область

В спокойное состояние магнитосфера вернется к понедельнику
На Свердловскую область, как и на другие регионы России, обрушилась магнитная буря уровня G1. Всему виной повышенная геомагнитная активность из-за корональной дыры на Солнце. Об этом рассказали в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Событие происходит на фоне повышенной геомагнитной активности, начавшей расти еще утром в результате действия очередной ожидавшейся корональной дыры, а также в результате менее ожидавшегося прилета небольшого выброса плазмы от пары слабых вспышек 4 сентября», — рассказали в telegram-канале лаборатории.

По прогнозу, 7 сентября геомагнитный фон останется повышенным на протяжении всего дня. Магнитные бури могут усилиться до уровня G1-G2.

{{author.id ? author.name : author.author}}
