07 сентября 2025
06 сентября 2025

Свердловская область вошла в десятку регионов с высокими зарплатами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидеры рейтинга характеризуются высокими зарплатами, низкой безработицей и большой емкостью рынка труда
Лидеры рейтинга характеризуются высокими зарплатами, низкой безработицей и большой емкостью рынка труда Фото:

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по рынку труда. Средний Урал занял 5-е место и набрала 86,56 балла (по данным за 2024 год).

Рейтинг, опубликованный РИА Новости, основан на значениях восьми показателей, которые характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда. По сравнению с 2023 годом показатели Свердловской области выросли на 4,53 балла.

Средний Урал обогнали Республика Татарстан и Московская область. В лидерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург.

Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, где свердловчанам обещают платить до миллиона рублей. Список самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в регионе — в подборке агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по рынку труда. Средний Урал занял 5-е место и набрала 86,56 балла (по данным за 2024 год). Рейтинг, опубликованный РИА Новости, основан на значениях восьми показателей, которые характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда. По сравнению с 2023 годом показатели Свердловской области выросли на 4,53 балла. Средний Урал обогнали Республика Татарстан и Московская область. В лидерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург. Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, где свердловчанам обещают платить до миллиона рублей. Список самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в регионе — в подборке агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...