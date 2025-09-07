Свердловская область вошла в десятку регионов с высокими зарплатами

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России по рынку труда. Средний Урал занял 5-е место и набрала 86,56 балла (по данным за 2024 год).
Рейтинг, опубликованный РИА Новости, основан на значениях восьми показателей, которые характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость рынка труда. По сравнению с 2023 годом показатели Свердловской области выросли на 4,53 балла.
Средний Урал обогнали Республика Татарстан и Московская область. В лидерах рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург.
Ранее URA.RU рассказывало о вакансиях, где свердловчанам обещают платить до миллиона рублей. Список самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в регионе — в подборке агентства.
