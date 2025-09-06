На Пермском тракте образовалась огромная пробка в сторону Екатеринбурга

На Пермском тракте в муниципальном округе Первоуральск вечером 7 сентября августа образовался затор длинной в 18 километров из-за большого количества транспортных средств Дорожники призывают водителей заранее планировать маршрут, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-242 километр 292 — километр 310 (МО Первоуральск) в направлении города Екатеринбург местами затруднено движение в связи с большим потоком ТС», — пояснили там.
Водителей просят соблюдать дистанцию и скорость. Уточнить актуальную информацию о состоянии участка можно по телефону 8-800-200-63-06.
