Екатеринбургского режиссера Антона Бутакова обвинили в насилии и унижении сотрудников

Бывшие сотрудники Центра современной драматургии (ЦСД) в Екатеринбурге заявили о психологическом насилии и унижениях со стороны режиссера Антона Бутакова. По словам артистов, в театре сложилась нездоровая рабочая атмосфера: помимо оскорблений, Бутаков внедрил систему штрафов, из-за которой зарплата сотрудников стала непрозрачной.
«Антон позволял себе унижения в нашу сторону, но если мы ему отвечали, если он какие-то слова считал унижением в свою сторону, то штрафовал без предупреждения. Просто мог в общий чат написать, что некоторым придет меньше денег из-за штрафов. Мы никогда не знали, сколько получим [в конце месяца]», — рассказали бывшие работники ЦСД telegram-каналу «Осторожно, новости».
Изначально артисты соглашались на небольшую зарплату ради общей идеи, но около двух лет назад после дисциплинарных нарушений одного из актеров появилась система штрафов. По словам сотрудников, Бутаков нередко прибегал к оскорблениям, мог называть подчиненных «дегенератами» и «умственно отсталыми», угрожать увольнением и вести себя агрессивно.
«Были моменты, когда доходило чуть ли не до драк. Хватания за шиворот, крики в лицо — в такие моменты становилось страшно», — отметили бывшие артисты.
Полтора года назад сотрудники решились открыто высказывать претензии, но режиссер объяснял свое поведение «особым стилем руководства». Они также рассказали о чрезмерной нагрузке, запрете на подработку и переносах репетиций по личным причинам Бутакова. Сам режиссер комментарий корреспонденту URA.RU не дал, сославшись на занятость.
Ранее в адрес Антона Бутакова уже звучали обвинения в сексуальных домогательствах, эмоциональном насилии и злоупотреблении служебным положением со стороны бывших сотрудниц ЦСД. Сам режиссер все обвинения отвергает и считает их попыткой дискредитации после увольнения некоторых работников.
